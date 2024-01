Le Saint-Sulpice le-Guérétois d’Antan Saint-Sulpice-le-Guérétois, samedi 27 janvier 2024.

Le Saint-Sulpice le-Guérétois d’Antan Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:30:00

fin : 2024-01-27

L’APVP vous invite à remonter le temps avec Jacques Pajot, qui échangera sur le thème de St Sulpice le Guérétois d’antan à travers des projections.

En partant des années 50-60, il évoquera les artisans, commerces, agriculteurs dans leurs vies quotidienne et parlera des quartiers du bourg, de l’école et du crime de la commune…

Se sera l’occasion pour l’association de présenter ses vœux et de proposer un moment de convivialité autour de la galette.

Un atelier couronne sera proposé gratuitement aux enfants.

L’APVP vous invite à remonter le temps avec Jacques Pajot, qui échangera sur le thème de St Sulpice le Guérétois d’antan à travers des projections.

En partant des années 50-60, il évoquera les artisans, commerces, agriculteurs dans leurs vies quotidienne et parlera des quartiers du bourg, de l’école et du crime de la commune…

Se sera l’occasion pour l’association de présenter ses vœux et de proposer un moment de convivialité autour de la galette.

Un atelier couronne sera proposé gratuitement aux enfants.

.

Salle André Bourliaud

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine mathnada@orange.fr



L’événement Le Saint-Sulpice le-Guérétois d’Antan Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2024-01-12 par Creuse Tourisme