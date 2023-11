Marché de Noël Saint-Sulpice-le-Dunois, 2 décembre 2023, Saint-Sulpice-le-Dunois.

Saint-Sulpice-le-Dunois,Creuse

Marché de Noël de St Sulpice-le-Dunois: samedi 2 décembre 2023 de 9h30 à 17h30

Artisans et producteurs, inscription au 06 84 75 28 30.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:30:00. .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



St Sulpice-le-Dunois Christmas Market: Saturday, December 2, 2023 from 9:30 a.m. to 5:30 p.m

Craftsmen and producers, registration on 06 84 75 28 30

Mercado de Navidad de St Sulpice-le-Dunois: sábado 2 de diciembre de 2023 de 9.30 a 17.30 horas

Artesanos y productores, inscripción en el 06 84 75 28 30

Weihnachtsmarkt in St Sulpice-le-Dunois: Samstag, 2. Dezember 2023, 9.30 bis 17.30 Uhr

Kunsthandwerker und Produzenten, Anmeldung unter 06 84 75 28 30

Mise à jour le 2023-11-08 par Creuse Tourisme