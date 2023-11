Cercle de lectures « L’autre » Saint-Sulpice-le-Dunois, 24 novembre 2023, Saint-Sulpice-le-Dunois.

Saint-Sulpice-le-Dunois,Creuse

la MDI en partenariat avec la Médiathèque de la Forge, St Sulpice et Livres à vous

Voici le thème proposé pour guider vos choix de lectures à partager : poèmes, romans, théâtre, essai, histoire ou géographie, roman graphique ou livre de photographies, toutes les voies sont ouvertes pour trouver vos « sources ».

On se retrouve à La Médiathèque La Forge (Saint Sulpice le Dunois) à 18h, n’oubliez pas vos ouvrages.

Règle du jeu : choisir un livre sur le thème « L’AUTRE » et dont vous avez envie de partager la lecture..

mDI in partnership with Médiathèque de la Forge, St Sulpice and Livres à vous

Here’s the suggested theme to guide your choice of reading material to share: poems, novel, drama, essay, history or geography, graphic novel or book of photographs, all avenues are open to find your « sources ».

We’ll meet at La Médiathèque La Forge (Saint Sulpice le Dunois) at 6pm, so don’t forget your books.

Rules of the game: choose a book on the theme of « THE OTHER » that you’d like to share.

el MDI en colaboración con la Médiathèque de la Forge, St Sulpice y Livres à vous

He aquí el tema sugerido para guiar su elección de lecturas para compartir: poemas, novelas, teatro, ensayos, historia o geografía, novelas gráficas o libros de fotografías, todas las vías están abiertas para encontrar sus « fuentes ».

Nos reuniremos en la biblioteca multimedia La Forge (Saint Sulpice le Dunois) a las 18.00, así que no olvide sus libros.

Las reglas del juego: elige un libro sobre el tema « EL OTRO » que quieras compartir.

die MDI in Partnerschaft mit der Médiathèque de la Forge, St Sulpice und Livres à vous

Dies ist das vorgeschlagene Thema, an dem Sie sich bei der Auswahl der Lektüre, die Sie mit anderen teilen möchten, orientieren können: Gedichte, Romane, Theater, Essays, Geschichte oder Geografie, Graphic Novels oder Fotobücher – alle Wege stehen Ihnen offen, um Ihre « Quellen » zu finden.

Wir treffen uns um 18 Uhr in der Médiathèque La Forge (Saint Sulpice le Dunois), vergessen Sie Ihre Bücher nicht.

Spielregeln: Wählen Sie ein Buch zum Thema « DER ANDERE », das Sie gerne gemeinsam mit anderen lesen möchten.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Pays Dunois