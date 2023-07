Fête annuelle patronale Saint-Sulpice-le-Dunois, 14 août 2023, Saint-Sulpice-le-Dunois.

Saint-Sulpice-le-Dunois,Creuse

Fête patronale de Saint Sulpice le Dunois avec le 14/08 à 21h soirée mousse au stade municipal animée par Jacky Bernardet, le 15/08 à partir de 9h30 vide grenier et diverses animations, à 14h course de tracteur tondeuse. Repas à midi avec entrecôte Frites et le soir FonDU Frites.

Rens 06 83 76 35 55 ou 07 44 53 88 68.

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . .

Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saint Sulpice le Dunois patron saint’s day with foam party at 9pm on 14/08 at the municipal stadium, hosted by Jacky Bernardet, and on 15/08 from 9.30am with a flea market and various events, and a tractor-mower race at 2pm. Lunch with entrecôte Frites and FonDU Frites in the evening.

Information 06 83 76 35 55 or 07 44 53 88 68

Fiesta patronal de Saint Sulpice le Dunois con fiesta de la espuma a las 21.00 h el 14/08 en el estadio municipal, animada por Jacky Bernardet. El 15/08 a partir de las 9.30 h habrá un mercadillo y diversas manifestaciones, y una carrera de tractores cortacésped a las 14.00 h. Almuerzo con entrecôte Frites y por la noche FonDU Frites.

Información 06 83 76 35 55 o 07 44 53 88 68

Patronatsfest von Saint Sulpice le Dunois mit am 14.08. um 21 Uhr Schaumparty im städtischen Stadion, moderiert von Jacky Bernardet, am 15.08. ab 9:30 Uhr Flohmarkt und verschiedene Animationen, um 14 Uhr Mähtraktorrennen. Mittagessen mit Entrecôte Frites und abends FonDU Frites.

Rens 06 83 76 35 55 oder 07 44 53 88 68

Mise à jour le 2023-07-19 par Creuse Tourisme