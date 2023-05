Enduro carpe 72h Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Sulpice-Laurière

Enduro carpe 72h, 18 mai 2023, Saint-Sulpice-Laurière. L’enduro carpe se passe le week-end de la Pentecôte. 9 équipes vont se rencontrer..

Vendredi 2023-05-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 12:00:00. . Saint-Sulpice-Laurière 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The carp enduro takes place on the weekend of Pentecost. 9 teams will meet. El enduro de la carpa se celebra el fin de semana de Pentecostés. Se reunirán 9 equipos. Das Karpfen-Enduro findet am Pfingstwochenende statt. 9 Teams werden gegeneinander antreten. Mise à jour le 2023-03-03 par OT Monts du Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Sulpice-Laurière Autres Adresse Ville Saint-Sulpice-Laurière Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint-Sulpice-Laurière

Saint-Sulpice-Laurière Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-lauriere/

Enduro carpe 72h 2023-05-18 was last modified: by Enduro carpe 72h 18 mai 2023 Saint-Sulpice-Laurière

Saint-Sulpice-Laurière Haute-Vienne