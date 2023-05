Hommage à Georges Spénale Place Jean Jaurès, 6 mai 2023, .

110 ans de sa naissance… 40 ans de son décès… Hommage à Georges Spénale, ancien maire de Saint-Sulpice, ancien Président du Parlement Européen. Emission timbre commémoratif, exposition philatélique, exposition rétrospective de sa riche carrière..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

Place Jean Jaurès Salle René Cassin

Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie



110 years of his birth… 40 years since his death… Tribute to Georges Spénale, former mayor of Saint-Sulpice, former President of the European Parliament. Commemorative stamp issue, philatelic exhibition, retrospective exhibition of his rich career.

110 años desde su nacimiento… 40 años de su muerte… Homenaje a Georges Spénale, ex alcalde de Saint-Sulpice, ex Presidente del Parlamento Europeo. Emisión de sellos conmemorativos, exposición filatélica, exposición retrospectiva de su rica carrera.

110 Jahre nach seiner Geburt … 40 Jahre seit seinem Tod … Hommage an Georges Spénale, ehemaliger Bürgermeister von Saint-Sulpice, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments. Ausgabe einer Gedenkbriefmarke, philatelistische Ausstellung, retrospektive Ausstellung seiner reichen Karriere.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de tourisme Intercommunal Tarn Agout