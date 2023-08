Découverte et récit des commerces d’antan et d’autrefois Saint-Sulpice-la-Forêt – JEP 2023 – circuit Saint-Sulpice-la-Forêt, 16 septembre 2023, Saint-Sulpice-la-Forêt.

La municipalité de Saint-Sulpice-la-Forêt, en collaboration avec son Conseil des Sages, l’association Patrimonium et des habitant·es volontaires ont mené durant un an une récolte de paroles et d’iconographies sur le thème des commerces d’antan et d’autrefois.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, un circuit de découverte de l’histoire des commerces d’antan et d’autrefois sera proposé au travers d’une déambulation devant les bâtis qui ont, en leur temps, accueilli des activités commerciales ou artisanales.

Un événement « Coup de cœur 2023 » de la Région Bretagne

Saint-Sulpice-la-Forêt – JEP 2023 – circuit 35250, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne https://saint-sulpice-la-foret.fr/ https://decouvrir.saint-sulpice-la-foret.fr/ Récits, anecdotes, photos et croquis grand format seront présentés par les acteurs du projet d’inventaire immatériel de la commune, lors d’une déambulation vers 8 lieux des commerces d’antan et d’autrefois. Bus métropolitain ligne 71, vélo, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

