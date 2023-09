Quizz galo dans le cadre du Festival « Mil Goul » Bar « Le Guibra » Saint-Sulpice-la-Forêt, 7 octobre 2023 18:00, Saint-Sulpice-la-Forêt.

Quizz galo dans le cadre du Festival « Mil Goul » Bar « Le Guibra » Saint-Sulpice-la-Forêt Samedi 7 octobre, 18h00, 21h00

Quizz galo suivi d’une veillée Samedi 7 octobre, 18h00, 21h00 1

https://gallo-tonic.assoconnect.com

Samedi 7 octobre 2023

Quizz en gallo et veillée conte, chant et musique

Dans le cadre du Festival « Mil Goul »

Horaires : 18h00

Lieu : Bar « Le Guibra », Saint Sulpice la Forêt

Tarif : gratuit

Description :

– 18h00 – 20h00 : quizz en gallo

– 21h00 : veillée chant, musique et conte avec Gallo Tonic et scène ouverte.

– 20h00 à 21h00 : possibilité de restauration sur place, réservation avant le jeudi 5 octobre au Guibra :

09 87 76 24 77 ou http://leguibra.fr

Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email : gallotonic@orange.fr

Web : https://gallo-tonic.assoconnect.com

Bar « Le Guibra » 18 Rue de la Grange 35250 Saint Sulpice la Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine