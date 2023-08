Les journées Alimentation Collèges Saint Sulpice en Vergonnois Creissels Catégories d’Évènement: Aveyron

Creissels Les journées Alimentation Collèges Saint Sulpice en Vergonnois Creissels, 17 octobre 2023, Creissels. Les journées Alimentation Collèges 17 – 19 octobre Saint Sulpice en Vergonnois Organisées par la Société départementale du Loir et Cher, la MSA collaborera à cet évènement sur 3 jours pour que les collégiens du centre du département découvrirent la transformation des produits alimentaires , l’animation sur la production, et une séance de sensibilisation santé/hygiène/environnement. Saint Sulpice en Vergonnois salle des fêtes Creissels 12100 Aveyron Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T09:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T18:00:00+02:00

