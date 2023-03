Repas concert festif à la campagne Saint-Sulpice-d'Excideuil Isle-Auvézère Saint-Sulpice-d'Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Sulpice-d'Excideuil

Repas concert festif à la campagne, 29 juillet 2023, Saint-Sulpice-d'Excideuil Isle-Auvézère Saint-Sulpice-d'Excideuil. Repas concert festif à la campagne Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

2023-07-29 19:00:00 – 2023-07-29 Saint-Sulpice-d’Excideuil

Dordogne Saint-Sulpice-d’Excideuil . Concert Bruno et ses troubadours.

Nous vous accueillons dans ce corps de ferme idyllique, dans une ambiance conviviale et festive.

Bières artisanales… Concert Bruno et ses troubadours.

Nous vous accueillons dans ce corps de ferme idyllique, dans une ambiance conviviale et festive.

Bières artisanales… +33 6 47 14 95 72 Association Le Lore Le Lore

Saint-Sulpice-d’Excideuil

dernière mise à jour : 2023-03-22 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Sulpice-d'Excideuil Autres Lieu Saint-Sulpice-d'Excideuil Adresse Malleville Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne Isle-Auvézère Ville Saint-Sulpice-d'Excideuil Isle-Auvézère Saint-Sulpice-d'Excideuil Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Saint-Sulpice-d'Excideuil

Saint-Sulpice-d'Excideuil Saint-Sulpice-d'Excideuil Isle-Auvézère Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-d'excideuil isle-auvezere saint-sulpice-d'excideuil/

Repas concert festif à la campagne 2023-07-29 was last modified: by Repas concert festif à la campagne Saint-Sulpice-d'Excideuil 29 juillet 2023 Dordogne Isle-Auvézère Malleville Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne Saint-Sulpice-d'Excideuil

Saint-Sulpice-d'Excideuil Isle-Auvézère Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne