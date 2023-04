Bar asso concert – finale TOP 14 Malleville, 17 juin 2023, Saint-Sulpice-d'Excideuil.

Vielles Mécaniques, Brouillac Blues Band, et finale du TOP 14 !

Nous vous accueillons dans ce corps de ferme idyllique, dans une ambiance conviviale et festive.

Bières artisanales….

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . EUR.

Malleville

Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vielles Mécaniques, Brouillac Blues Band, and TOP 14 final !

We welcome you in this idyllic farmhouse, in a friendly and festive atmosphere.

Craft beers…

Vielles Mécaniques, Brouillac Blues Band, ¡y la final del TOP 14!

Le damos la bienvenida en esta idílica granja, en un ambiente acogedor y festivo.

Cervezas artesanales…

Vielles Mécaniques, Brouillac Blues Band und das Finale des TOP 14!

Wir begrüßen Sie in diesem idyllischen Bauernhaus in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre.

Handwerklich hergestellte Biere…

