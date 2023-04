Randonnée du muguet Salle des fêtes Saint-Sulpice-d'Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Sulpice-d'Excideuil

Randonnée du muguet Salle des fêtes, 1 mai 2023, Saint-Sulpice-d'Excideuil. Randonnée VTT (20/40 km – casque obligatoire), départ à 9h – tarif 5€.

Randonnée pédestre (9 km), départ à 10h – tarif 2€.

Menu gourmand, 13€ / 6€ -12 ans, réservation avant le 28 avril..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . .

Salle des fêtes

Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mountain biking (20/40 km – helmet required), departure at 9am – price 5?

Walking tour (9 km), departure at 10 am – price 2?

Gourmet menu, 13? / 6? -12 years old, reservation before April 28. Recorrido en bicicleta de montaña (20/40 km – casco obligatorio), salida a las 9 h – precio 5?

Recorrido a pie (9 km), salida a las 10 h – precio 2?

Menú gastronómico, 13? / 6? -12 años, reserva antes del 28 de abril. Mountainbike-Tour (20/40 km – Helmpflicht), Start um 9 Uhr – Preis 5?

Wanderung (9 km), Start um 10 Uhr – Preis 2?

Feinschmeckermenü, 13? / 6? -12 Jahre, Reservierung vor dem 28. April. Mise à jour le 2023-04-14 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Sulpice-d'Excideuil Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Saint-Sulpice-d'Excideuil Departement Dordogne Lieu Ville Salle des fêtes Saint-Sulpice-d'Excideuil

Salle des fêtes Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-d'excideuil/

Randonnée du muguet Salle des fêtes 2023-05-01 was last modified: by Randonnée du muguet Salle des fêtes Salle des fêtes 1 mai 2023 Salle des fêtes Saint-Sulpice-d'Excideuil

Saint-Sulpice-d'Excideuil Dordogne