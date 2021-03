Saint-Sulpice-des-Landes Aérodrome Redon - Bains-Sur-Oust Saint-Sulpice-des-Landes Hydrogène : Redon peut-il accueillir des vélos volants dans le sillage de Vélodyssée ? Aérodrome Redon – Bains-Sur-Oust Saint-Sulpice-des-Landes Catégorie d’évènement: Saint-Sulpice-des-Landes

Hydrogène : Redon peut-il accueillir des vélos volants dans le sillage de Vélodyssée ? Aérodrome Redon – Bains-Sur-Oust, 15 avril 2021 14:00-15 avril 2021 15:00, Saint-Sulpice-des-Landes. Jeudi 15 avril, 14h00 Entrée libre A l'image de la ferme solaire développée à l'aéroport de Montpellier, l'aérodrome de Redon pourrait-il devenir un éco-airport régional européen ? Dans le sillage précurseur de Marcel QUERCIA, premier président de l'Aéro-club Redonnais, l'offre de transport aérien durement impactée par la Covid 19, présente un potentiel pour de nouveaux entrepreneurs dans l'Eco-Aviation. A l'image de la ferme solaire développée à l'aéroport de Montpellier, l'aérodrome de Redon pourrait-il devenir un éco-airport régional européen ? De retour d'expatriation dans le Golfe Persique, Kevin LOGNONÉ a décidé d'écrire un ouvrage à la façon d'un carnet de voyages au contact d'expatriés et de centres de recherche dans les énergies du futur. Une première version qu'il souhaiterait approfondir avec des témoignages d'innovateurs Redonnais qui souhaiteraient inciter à l'Eco-aviation, un modèle nouveau de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole du Pays de Redon : l'hydrogène. Objectif : illustrer, dévoiler et mesurer un vélo aérodynamique en vol libre capable de fonctionner avec de l'hydrogène. Un premier projet a été mis au point en partenariat avec une équipe de jeunes chercheurs nord-américains : https://www.flyupav.com/ Pragmatisme écologique et économique pourraient-ils à terme permettre l'arrivée d'une « Eco-Compagnie » sur l'axe Redonnais de Vélodyssée ? https://www.lavelodyssee.com/itineraire/blain-nort-sur-erdre Actuellement, de nombreuses compagnies aériennes disparaissent ou se trouvent affaiblies avec la Covid 19. Face à cette fragilité, souhaitons à l'avenir sa part d'imagination pour retrouver une fenêtre d'opportunité rare mais étroite de nouvelles mobilités.

