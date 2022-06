Saint-Sulpice de Guilleragues en fête Saint-Sulpice-de-Guilleragues, 1 juillet 2022, Saint-Sulpice-de-Guilleragues.

Saint-Sulpice de Guilleragues en fête

Saint-Sulpice-de-Guilleragues Gironde

2022-07-01 – 2022-07-03

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

Gironde

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

2 EUR Saint-Sulpice de Guilleragues est en fête du 1er au 3 juillet !

Ce week-end festif commence le vendredi 1er juillet, à 20h30, par un loto spécial alimentation.

Au programme du samedi 2 juillet, un concours de pétanque à 14h, un parcours Ninjas à 14h30 pour les plus jeunes (rdv sur l’aire de jeux) et une soirée entrecôte dès 19h30. La journée se terminera en beauté avec un feu d’artifice, tiré à 23h.

Enfin, le dimanche 3 juillet, vous pourrez participer, dès 8h, à une randonnée en moto ou en quad. Une paëlla vous est proposée à 12h30 pour ensuite clôturer ce week-end avec une course de caisses à savon animée par l’association Cubamigos (départ de la course à 15h).

Réservation des repas avant le 27 juin – pensez à amener vos assiettes et couverts.

Saint-Sulpice de Guilleragues est en fête du 1er au 3 juillet !

Ce week-end festif commence le vendredi 1er juillet, à 20h30, par un loto spécial alimentation.

Au programme du samedi 2 juillet, un concours de pétanque à 14h, un parcours Ninjas à 14h30 pour les plus jeunes (rdv sur l’aire de jeux) et une soirée entrecôte dès 19h30. La journée se terminera en beauté avec un feu d’artifice, tiré à 23h.

Enfin, le dimanche 3 juillet, vous pourrez participer, dès 8h, à une randonnée en moto ou en quad. Une paëlla vous est proposée à 12h30 pour ensuite clôturer ce week-end avec une course de caisses à savon animée par l’association Cubamigos (départ de la course à 15h).

Réservation des repas avant le 27 juin – pensez à amener vos assiettes et couverts.

Saint-Sulpice de Guilleragues est en fête du 1er au 3 juillet !

Ce week-end festif commence le vendredi 1er juillet, à 20h30, par un loto spécial alimentation.

Au programme du samedi 2 juillet, un concours de pétanque à 14h, un parcours Ninjas à 14h30 pour les plus jeunes (rdv sur l’aire de jeux) et une soirée entrecôte dès 19h30. La journée se terminera en beauté avec un feu d’artifice, tiré à 23h.

Enfin, le dimanche 3 juillet, vous pourrez participer, dès 8h, à une randonnée en moto ou en quad. Une paëlla vous est proposée à 12h30 pour ensuite clôturer ce week-end avec une course de caisses à savon animée par l’association Cubamigos (départ de la course à 15h).

Réservation des repas avant le 27 juin – pensez à amener vos assiettes et couverts.

Comité des fêtes St Sulpice de Guilleragues

Saint-Sulpice-de-Guilleragues

dernière mise à jour : 2022-06-21 par