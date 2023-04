Festi’Tour drôme des Collines 13ème Edition Gymnase, 11 juin 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

3 parcours de VTT 35.50 et 63km, 2 parcours cyclo 35.70 et 92km, 3 parcours pédestres 11, 15 et 25km (parcours pédestres accessibles trail). Repas à l’arrivée..

2023-06-11 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Gymnase

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 mountain bike courses 35.50 and 63km, 2 cyclo courses 35.70 and 92km, 3 pedestrian courses 11, 15 and 25km (pedestrian courses accessible trail). Meal at the arrival.

3 recorridos en bicicleta de montaña de 35,50 y 63 km, 2 recorridos en bicicleta de 35,70 y 92 km, 3 recorridos a pie de 11, 15 y 25 km (recorridos a pie accesibles por sendero). Comida en la meta.

3 Mountainbike-Strecken 35.50 und 63km, 2 Radstrecken 35.70 und 92km, 3 Wanderstrecken 11, 15 und 25km (Wanderstrecken mit Trailzugang). Essen bei der Ankunft.

