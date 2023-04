Fête de la Nature Port de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Sorlin-de-Conac

Fête de la Nature Port de Vitrezay, 28 mai 2023, Saint-Sorlin-de-Conac. Fête de la nature.

Stand découverte de la spiruline.

15h30 : Atelier récup’nature (spécial enfants)..

2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Port de Vitrezay Vitrezay

Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Nature festival.

Spirulina discovery stand.

3:30 pm : Recovering nature workshop (special for children). Fiesta de la naturaleza.

Stand de descubrimiento de la espirulina.

15.30 h: Taller de recuperación de la naturaleza (especial para niños). Fest der Natur.

Stand zur Entdeckung von Spirulina.

15.30 Uhr: Workshop Recovery’nature (speziell für Kinder). Mise à jour le 2023-04-09 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime

