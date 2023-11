Inscriptions stage de ski Saint sorlin d’Arves Saint-Sorlin-d’Arves Catégories d’Évènement: Saint-Sorlin-d'Arves

Savoie Inscriptions stage de ski Saint sorlin d’Arves Saint-Sorlin-d’Arves, 27 novembre 2023, Saint-Sorlin-d'Arves. Inscriptions stage de ski Lundi 27 novembre, 13h00 Saint sorlin d’Arves 300€ Stage de ski et de snowboard organisé par le SIUAPS de Rennes

Du 4 au 10 Février 2024 à Saint Sorlin D’Arves

Inscriptions le 27 Novembre à 13h00

sur mon espace SIUAPS RESERVE AUX DEBUTANTS Prix : 300€, dont 100€ d’arrhes à l’inscription

Le prix comprend le transport, l’hébergement, les repas, la location du matériel de ski ou de snowboard ainsi que les forfaits des remontées mécaniques. Une visioconférence sera organisée en janvier avec les inscrits pour expliuer toutes les modalités du stage. 50 places maximum : 30 places en ski et 20 places en snowboard Saint sorlin d’Arves saint sorlin-d’arves Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T13:00:00+01:00 – 2023-11-27T15:00:00+01:00

