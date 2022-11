Stage de ski du SIUAPS Saint sorlin d’Arves Saint-Sorlin-d'Arves Catégories d’évènement: Saint-Sorlin-d'Arves

Savoie

Stage de ski du SIUAPS 6 – 11 mars 2023 Saint sorlin d'Arves

Tarif : 300 euros

Ne ratez pas les inscriptions à partir du 23 novembre à 17h ! Saint sorlin d’Arves saint sorlin-d’arves Saint-Sorlin-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Vous souhaitez débuter le ski ou le snowboard ?

Ce stage est fait pour vous ! Dans la station de Saint Sorlin d’Arves (dans les Alpes), vous serez encadré par des enseignants du SIUAPS qui vous aideront à progresser et à viser l’autonomie sur ces pratiques en fin de semaine. Dates: du 5 au 11 mars 2023 (retour dans la nuit du 10 au 11 mars après la journée de ski) Stage réservé aux étudiants des universités de Rennes 1 et Rennes 2. Attention, le stage est réservé au débutants en ski ou en snowboard, idéal pour les personnes n’ayant jamais été à la neige! En vous engageant sur ce stage, vous attestez n’avoir jamais pratiqué l’activité choisie. Les sessions de glisse seront obligatoirement encadrées, il n’y aura pas de pratique libre possible sauf peut-être en fin de semaine si l’autonomie est acquise. Vous choisissez une option dès l’inscription (ski ou snowboard) et ne pourrez pas changer ensuite. Coût du stage: 300 euros tout compris

– location du matériel

– forfaits remontées mécaniques

– hébergement pension complète

– transport depuis Rennes (départ le dimanche 5 mars à 3h et retour le

samedi 11 mars à 8h : 5 jours de ski / snowboard). Nous serons hébergés et restaurés par le groupe « Scol’Voyages ». Les cours seront encadrés par quatre enseignants du SIUAPS, confirmés en ski ou en snowboard. Une réunion d’information aura lieu en décembre ou janvier afin de vous donner d’autres informations, notamment les choses à apporter impérativement. A très vite sur les pistes ! L’équipe ski du SIUAPS

