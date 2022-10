Saint-Simon – Délire de lire Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Simon – Délire de lire Saint-Briac-sur-Mer, 22 octobre 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Saint-Simon – Délire de lire

Presbytère Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Côte D’Émeraude Tourisme Rue du Presbytère Presbytère

2022-10-22 – 2022-10-22

Rue du Presbytère Presbytère

Saint-Briac-sur-Mer

Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Le sable à travers la littérature par l’association délire de lire. lasaintsimon@orange.fr http://www.lasaintsimon.com/ Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Rue du Presbytère Presbytère Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Simon – Délire de lire Saint-Briac-sur-Mer 2022-10-22 was last modified: by Saint-Simon – Délire de lire Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer 22 octobre 2022 ille-et-vilaine Presbytère Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Dinard Côte D'Émeraude Tourisme Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine