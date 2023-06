Balade vigneronne au Domaine Reynaud Saint-Siffret, 2 août 2023, Saint-Siffret.

Saint-Siffret,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Dans son enfance, perché sur le pressoir, Luc Reynaud a appris les secrets de la vigne, en regardant son grand-père et son père, dans la cave de la demeure familiale..

2023-08-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-02 . EUR.

Saint-Siffret 30700 Gard Occitanie



Stroll through the vines, visit the cellar and taste wine and local produce.

As a child, perched on the press, Luc Reynaud learned the secrets of the vine, watching his grandfather and father in the cellar of the family home.

Un paseo por las viñas, una visita a la bodega y una degustación de vinos y productos locales.

De niño, encaramado al lagar, Luc Reynaud aprendió los secretos de la vid observando a su abuelo y a su padre en la bodega de la casa familiar.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten.

In seiner Kindheit saß Luc Reynaud auf der Weinpresse und lernte die Geheimnisse des Weinbaus kennen, indem er seinem Großvater und seinem Vater im Keller des Familienanwesens zusah.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard