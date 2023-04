Visite de la ganaderia Maynus Ganaderia de Maynus, 5 octobre 2023, Saint-Sever.

Guidé par le ganadère, partez pour une promenade en carriole au milieu du troupeau de vaches et taureaux, et découvrez le monde de la course landaise..

2023-10-05 à ; fin : 2023-10-05 17:00:00. EUR.

Ganaderia de Maynus Route de Toulouzette

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Guided by the ganadère, go for a ride in a cart in the middle of the herd of cows and bulls, and discover the world of the landaise race.

Guiado por la ganadera, dé un paseo en coche de caballos entre la manada de vacas y toros, y descubra el mundo de la raza de las Landas.

Unter der Führung des Ganadère begeben Sie sich auf eine Kutschfahrt inmitten der Herde von Kühen und Stieren und lernen die Welt der Landaise-Rennen kennen.

Mise à jour le 2023-04-04 par Landes Chalosse