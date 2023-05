Montée au clocher de l’abbatiale de Saint-Sever Abbatiale de Saint-Sever, 7 août 2023, Saint-Sever.

.Gravissez les 100 marches et profitez d’une vue imprenable depuis le haut du clocher de l’abbatiale. sur la cité saint-séverine et la Chalosse alentour.

Rdv dans l’abbatiale..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-07 . EUR.

Abbatiale de Saint-Sever Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



climb the 100 steps and enjoy an unobstructed view from the top of the bell tower of the abbey. on the city of Saint-Severine and the surrounding Chalosse.

Rdv in the abbey church.

suba los 100 escalones y disfrute de una vista impresionante desde lo alto del campanario de la iglesia abacial sobre la ciudad de Saint-Séverine y los alrededores de Chalosse.

Punto de encuentro en la iglesia abacial.

erklimmen Sie die 100 Stufen und genießen Sie einen atemberaubenden Blick vom Glockenturm der Abteikirche auf die Stadt Saint-Séverine und das umliegende Chalosse.

Treffpunkt in der Abteikirche.

Mise à jour le 2023-05-06 par Landes Chalosse