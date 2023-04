Course Landaise et jeux d’arènes Arènes Henri Capdeville, 3 août 2023, Saint-Sever.

Après une course-landaise de la ganaderia Maynus en 1ère partie avec des écarteurs et des sauteurs, découvrez en 2ème partie des jeux d’arènes pour tous : veau pour les enfants, course d’ânes, toro de fuego….

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . EUR.

Arènes Henri Capdeville Place de Morlanne

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a race-landaise of the ganaderia Maynus in 1st part with spacers and jumpers, discover in 2nd part of the bullring games for all: calf for the children, race of donkeys, toro de fuego…

Después de una carrera-landesa de la ganadería Maynus en la 1ª parte con separadores y saltadores, descubra en la 2ª parte juegos de plaza de toros para todos: becerrada para los niños, carrera de burros, toro de fuego…

Nach einem Ländlichen Rennen der Ganaderia Maynus im 1. Teil mit Spreizern und Springern, entdecken Sie im 2. Teil Arena-Spiele für alle: Kalb für Kinder, Eselrennen, toro de fuego…

Mise à jour le 2023-03-31 par Landes Chalosse