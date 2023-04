Visite-Atelier de la fouille au musée Musée d’art et d’histoire, 1 août 2023, Saint-Sever.

Suis le parcours de l’objet jusqu’à son arrivée au musée, puis, tel un archéologue, explore le solk afin de mettre au jour les vestiges et de les interpréter.

Public enfant dès 8 ans. Maxi 15 personnes.

Réservation obligatoire..

2023-08-01 à ; fin : 2023-08-01 . EUR.

Musée d’art et d’histoire Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Follow the path of the object until it arrives at the museum, then, like an archaeologist, explore the soil to uncover the remains and interpret them.

Children from 8 years old. Maximum 15 people.

Reservation required.

Siga el viaje del objeto hasta que llegue al museo y, a continuación, como un arqueólogo, explore el suelo para descubrir los restos e interpretarlos.

Para niños a partir de 8 años. Máximo 15 personas.

Reserva obligatoria.

Verfolge den Weg des Objekts bis zu seiner Ankunft im Museum und erforsche dann wie ein Archäologe den Solk, um die Überreste freizulegen und zu interpretieren.

Publikum Kinder ab 8 Jahren. Max. 15 Personen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-13 par Landes Chalosse