Visite de la ganaderia Maynus Ganaderia de Maynus, 19 juillet 2023, Saint-Sever.

Cet élevage de vaches de course landaise, propose une visite guidée de la ganaderia en « carriole » au milieu des vachettes suivie d’une démonstration/explication en vidéo (grand écran). Accueil 16h, départ visite 16h30..

Ganaderia de Maynus Route de Toulouzette

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



This Landes race cow farm offers a guided tour of the ganaderia in a « carriage » among the cows, followed by a video demonstration/explanation (large screen). Welcome at 4pm, visit starts at 4.30pm.

Esta granja de vacas de raza de las Landas ofrece una visita guiada por la ganadería en un « carruaje » entre las vacas, seguida de una demostración/explicación en vídeo (pantalla grande). Bienvenida a las 16:00 h, la visita comienza a las 16:30 h.

Diese Zuchtstätte für Landaise-Rennkühe bietet eine geführte Besichtigung der Ganaderia in einer « Kutsche » inmitten der Kühe, gefolgt von einer Demonstration/Erklärung per Video (Großbildschirm). Empfang 16 Uhr, Beginn der Besichtigung 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-31 par Landes Chalosse