BEACH TENNIS ARENA BEACH DE SAINT SEVER, 15 juin 2023, Saint-Sever.

BEACH TENNIS

Entraînements ludiques ouverts à TOUS LES SPORTIFS les Jeudis soir de 19h à 21h à l’Arena Beach de St Sever du 15 Juin à fin Septembre. Matériel fourni.

Infos sur la séance du jour (à consulter!!) sur la page FACEBOOK « Beach Tennis Saint Sever ».

1ère séance découverte offerte..

2023-06-15 à ; fin : 2023-09-30 21:00:00. EUR.

ARENA BEACH DE SAINT SEVER

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



BEACH TENNIS

Fun training sessions open to ALL SPORTS PEOPLE on Thursday evenings from 7pm to 9pm at the Arena Beach in St Sever from June 15th to the end of September. Equipment provided.

Information on the session of the day (to consult!!) on the FACEBOOK page « Beach Tennis Saint Sever ».

1st discovery session offered.

TENIS PLAYA

Divertidas sesiones de entrenamiento abiertas a TODOS LOS DEPORTISTAS los jueves por la tarde de 19:00 a 21:00 en la Arena Beach de St Sever del 15 de junio a finales de septiembre. Material proporcionado.

Información sobre la sesión del día (¡a consultar!) en la página FACEBOOK « Beach Tennis Saint Sever ».

1ª sesión de descubrimiento ofrecida.

BEACH TENNIS

Spielerisches Training für ALLE SPORTLER am Donnerstagabend von 19:00 bis 21:00 Uhr im Arena Beach in St Sever vom 15. Juni bis Ende September. Die Ausrüstung wird gestellt.

Infos zur aktuellen Sitzung (bitte beachten!!!) auf der FACEBOOK-Seite « Beach Tennis Saint Sever ».

1. Schnupperstunde gratis.

Mise à jour le 2023-03-31 par Landes Chalosse