Visite-Atelier taille de pierre Musée d’art et d’histoire, 10 juin 2023, Saint-Sever.

Après une visite de la forêt de chapiteaux au musée pour découvrir personnages et créatures du Moyen Age, découvrez les principes de la sculpture romane et initiez-vous à une savoir-faire médiéval avec l’aide de la sculptrice Valérie Tatin-Sauzet.

Public Adulte. 15 personnes

Réservation obligatoire..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Musée d’art et d’histoire Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a visit to the museum’s forest of capitals to discover characters and creatures from the Middle Ages, discover the principles of Romanesque sculpture and learn about medieval know-how with the help of sculptor Valérie Tatin-Sauzet.

Adult public. 15 persons

Reservation required.

Tras una visita al bosque de capiteles del museo para descubrir personajes y criaturas de la Edad Media, descubra los principios de la escultura románica y conozca el saber hacer medieval de la mano de la escultora Valérie Tatin-Sauzet.

Público adulto. 15 personas

Reserva obligatoria.

Nach einem Besuch des Kapitellwaldes im Museum, um Figuren und Kreaturen des Mittelalters zu entdecken, lernen Sie die Prinzipien der romanischen Bildhauerei kennen und werden mit Hilfe der Bildhauerin Valérie Tatin-Sauzet in ein mittelalterliches Kunsthandwerk eingeführt.

Zielgruppe Erwachsene. 15 Personen

Reservierung erforderlich.

