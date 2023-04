Festival des Abbayes Abbatiale de Saint-Sever, 4 juin 2023, Saint-Sever.

Le Festival des Abbayes propose de nouveau un choix de concerts de haut niveau et pour tous les goûts : musique de chambre, orchestre à cordes et symphonique, chœurs, piano, jazz, musique baroque, guitare.

Au programme : Duo de guitares Thibaut Garcia – Antoine Morinière.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 20:00:00. EUR.

Abbatiale de Saint-Sever

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Festival des Abbayes once again offers a choice of high-level concerts for all tastes: chamber music, string and symphony orchestra, choirs, piano, jazz, baroque music, guitar.

On the program: Guitar duet Thibaut Garcia – Antoine Morinière

El Festival des Abbayes ofrece una vez más una selección de conciertos de alto nivel para todos los gustos: música de cámara, orquestas de cuerda y sinfónicas, coros, piano, jazz, música barroca y guitarra.

En el programa: Dúo de guitarras Thibaut Garcia – Antoine Morinière

Das Festival des Abbayes bietet wieder eine Auswahl an hochkarätigen Konzerten für jeden Geschmack: Kammermusik, Streich- und Symphonieorchester, Chöre, Klavier, Jazz, Barockmusik, Gitarre.

Auf dem Programm: Gitarrenduo Thibaut Garcia – Antoine Morinière

Mise à jour le 2023-04-20 par Landes Chalosse