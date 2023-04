Visite-Atelier moulage Musée d’art et d’histoire, 17 mai 2023, Saint-Sever.

Après une visite de la forêt de chapiteaux au musée pour découvrir personnages et créatures du Moyen Age, les enfants sont invités à créer leur propre motif par la technique du moulage avec l’aide de la sculptrice Valérie Tatin-Sauzet.

Enfant à partir de 10 ans, 10 enfants maximum.

Résa obligatoire.

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Musée d’art et d’histoire Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



After a visit to the museum’s forest of capitals to discover characters and creatures from the Middle Ages, children are invited to create their own motif using the molding technique with the help of sculptor Valérie Tatin-Sauzet.

Children from 10 years old, 10 children maximum.

Reservation required

Tras una visita al bosque de capiteles del museo para descubrir personajes y criaturas de la Edad Media, se invita a los niños a crear su propio motivo utilizando la técnica del moldeado con la ayuda de la escultora Valérie Tatin-Sauzet.

Niños a partir de 10 años, máximo 10 niños.

Reserva obligatoria

Nach einem Besuch des Kapitellwaldes im Museum, um Figuren und Kreaturen des Mittelalters zu entdecken, werden die Kinder eingeladen, mit Hilfe der Bildhauerin Valérie Tatin-Sauzet ihr eigenes Motiv durch die Technik des Gießens zu schaffen.

Kinder ab 10 Jahren, maximal 10 Kinder.

Resa erforderlich

Mise à jour le 2023-04-13 par Landes Chalosse