Visite-Atelier enluminure Musée d’art et d’histoire, 10 mai 2023, Saint-Sever.

découvre tous les secrets de l’enluminure au Moyen Age, puis mets-toi dans la peau d’un moine bénédictin le temps de quelques heures en réalisant ta propre lettrine aux côtés de Sophie Martin. Chaque enfant repartira avec sa composition. Enfant à partir de 8 ans, 10 enfants maximum. réservation.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

Musée d’art et d’histoire Rue du Général Lamarque

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



discover all the secrets of illumination in the Middle Ages, then put yourself in the shoes of a Benedictine monk for a few hours by creating your own lettering with Sophie Martin. Each child will leave with his or her own composition. Children from 8 years old, 10 children maximum

descubra todos los secretos de la iluminación medieval y, a continuación, póngase en la piel de un monje benedictino durante unas horas creando su propia letra con Sophie Martin. Cada niño se irá con su propia composición. Niños a partir de 8 años, máximo 10 niños

entdecke die Geheimnisse der Buchmalerei im Mittelalter und schlüpfe dann für ein paar Stunden in die Rolle eines Benediktinermönchs, indem du an der Seite von Sophie Martin deine eigene Letterine anfertigst. Jedes Kind geht mit seiner Komposition nach Hause. Kinder ab 8 Jahren, maximal 10 Kinder. Reservierung

Mise à jour le 2023-04-13 par Landes Chalosse