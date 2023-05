Soirée Pictionary Géant au Café Lalalandes 3 Place de Verdun, 6 mai 2023, .

Le café Lalalandes propose une soirée Pictionary Géant : dessinez, devinez, c’est gagné !

Sur inscription.

Venez nombreux !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 23:00:00. .

3 Place de Verdun Café Lalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Café Lalalandes offers a Giant Pictionary evening: draw, guess, win!

On registration.

Come and join us!

El Café Lalalandes ofrece una tarde de Pictionary Gigante: ¡sorbe, adivine, gane!

Inscripción obligatoria.

¡Ven y únete a nosotros!

Das Café Lalalandes bietet einen Abend mit Riesen-Pictionary: Zeichnen, raten, gewinnen!

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-04-12 par Landes Chalosse