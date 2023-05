Soirée Pictionary Géant Salle Hubert Baillet, 5 mai 2023, .

N’hésitez pas à partager et à venir pour une soirée Pictionary Géant : dessinez, devinez, c’est gagné !

Sur inscription..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 22:30:00. .

Salle Hubert Baillet

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Feel free to share and come for a Giant Pictionary evening: draw, guess, win!

On registration.

Siéntase libre de compartir y venga a una tarde de Pictionary Gigante: ¡sortee, adivine, gane!

Inscripción previa.

Zögern Sie nicht zu teilen und kommen Sie zu einem Abend mit Riesen-Pictionary: Zeichnen, raten, gewinnen!

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-12 par Landes Chalosse