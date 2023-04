Visite Flash Abbatiale Office de Tourisme, 21 avril 2023, Saint-Sever.

Nous vous proposons de vous faire découvrir l’abbatiale de St-Sever mais en version Flash. En 30 minutes chrono, suivez notre guide pour une visite privilège de ce trésor de l’Art Roman !

Limité à 20 personnes sur réservation.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

Office de Tourisme Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



We propose to make you discover the abbey of St-Sever but in Flash version. In 30 minutes, follow our guide for a privileged visit of this treasure of Romanesque art!

Limited to 20 people upon reservation.

Meeting point at the Tourist Office

Le ofrecemos la oportunidad de descubrir la abadía de St-Sever pero en versión Flash. En 30 minutos, siga a nuestro guía para una visita privilegiada de este tesoro del arte románico

Limitado a 20 personas previa reserva.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo

Wir schlagen Ihnen vor, die Abteikirche von St-Sever zu entdecken, allerdings in einer Flash-Version. Innerhalb von 30 Minuten folgen Sie unserem Führer zu einer privilegierten Besichtigung dieses Schatzes der romanischen Kunst!

Begrenzt auf 20 Personen mit Reservierung.

Treffpunkt: Office de Tourisme

