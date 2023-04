Visite de la Maison du Dr Sentex et de l’aile antique du Musée de St-Sever Office de Tourisme Landes-Chalosse, 18 avril 2023, Saint-Sever.

Visite de l’aile antique du musée et de la maison Sentex toute pavée de mosaïques issues de la villa gallo-romaine d’Augreilh et dotée de la collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet. Réservation : de 2 à 10 p. maximum. Rdv au Couvent des Jacobins..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 . EUR.

Office de Tourisme Landes-Chalosse Place du Tour du Sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Visit of the ancient wing of the museum and the Sentex house, all paved with mosaics from the Gallo-Roman villa of Augreilh and with the earthenware collection of the Sentex family, essentially from Samadet. Reservation: from 2 to 10 p. maximum. Meeting point at the Jacobins Convent.

Visita del ala antigua del museo y de la casa Sentex, toda ella pavimentada con mosaicos procedentes de la villa galo-romana de Augreilh y con la colección de loza de la familia Sentex, principalmente de Samadet. Reserva: de 2 a 10 personas máximo. Punto de encuentro en el Convento de los Jacobinos.

Besichtigung des antiken Flügels des Museums und des Sentex-Hauses, das vollständig mit Mosaiken aus der gallo-römischen Villa von Augreilh gepflastert ist und die Fayencesammlung der Familie Sentex, hauptsächlich aus Samadet, beherbergt. Reservierung: von 2 bis maximal 10 P. Rdv. im Jakobinerkloster.

Mise à jour le 2023-04-05 par Landes Chalosse