Soirée BARTAS : PIERROT ET MOI Saint-Sever-du-Moustier, 29 juillet 2023, Saint-Sever-du-Moustier.

Saint-Sever-du-Moustier,Aveyron

Accompagnés d’une guitare et d’un ukulélé, ces deux amis s’amusent à traquer avec le public ce que la chanson recèle de merveilleux, de surprenant, de secret partagé, enfin bref d’inespéré. Chanson française et espagnole, jazz manouche et folk..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 . EUR.

Accompanied by a guitar and a ukulele, these two friends have fun tracking down with the audience what song conceals that is wonderful, surprising, a shared secret, in short, unexpected. French and Spanish chanson, gypsy jazz and folk.

Acompañados por una guitarra y un ukelele, estos dos amigos se divierten rastreando con el público lo maravilloso, lo sorprendente, el secreto compartido, en definitiva, lo inesperado. Canción francesa y española, jazz gitano y folk.

Begleitet von einer Gitarre und einer Ukulele machen sich diese beiden Freunde einen Spaß daraus, gemeinsam mit dem Publikum das Wunderbare, Überraschende, das gemeinsame Geheimnis, kurzum das Unerwartete im Chanson aufzuspüren. Französisches und spanisches Chanson, Gypsy-Jazz und Folk.

