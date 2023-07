20 ans de la Construction Insolite Saint-Sever-du-Moustier, 14 juillet 2023, Saint-Sever-du-Moustier.

Saint-Sever-du-Moustier,Aveyron

L’aventure de cette oeuvre collective hors normes sur les hauteurs du village a 20 ans. L’anniversaire est célébré les 14 et 15 juillet au cours d’un week-end de fête insolite !.

2023-07-14 fin : 2023-07-15 . EUR.

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie



The adventure of this extraordinary collective work on the heights of the village is 20 years old. The anniversary will be celebrated on July 14 and 15 during a weekend of unusual festivities!

La aventura de esta extraordinaria obra colectiva en las alturas del pueblo cumple 20 años. El aniversario se celebra los días 14 y 15 de julio durante un fin de semana de fiestas insólitas

Das Abenteuer dieses außergewöhnlichen Gemeinschaftswerks auf den Anhöhen des Dorfes besteht seit 20 Jahren. Der Geburtstag wird am 14. und 15. Juli im Rahmen eines ungewöhnlichen Festwochenendes gefeiert!

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud