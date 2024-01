14° Course de la Chandeleur Saint-Sever, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:30:00

fin : 2024-02-04 13:00:00

Course pédestre entre nature et route d’une longueur de 7 ou 14 km. A l’arrivée, crêpes pour les participants. Départ 9h30 des Jacobins.

Départ à 10h des Jacobins pour une course de 7 km ou les 14 km qui font partie du challenge des courses sur route des Landes.

Dès 9h30 départ de la marche 7km

Venez défier le terrible mur de Banos !

Des ravitaillements sont proposés sur les routes et sentiers sécurisés par l’APA.

A l’arrivée crêpes de la chandeleur.

Cloître des Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



