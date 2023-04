Balades en fermes à l’Atelier du Miel 1 Lieu-dit Pater, 8 octobre 2023, Saint-Sève.

Partez à la découverte de notre ruchers, notre façon de travailler et découvrez toute les étapes de la conception de notre miel avant de le déguster..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 . .

1 Lieu-dit Pater

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover our apiaries, our way of working and discover all the steps of the conception of our honey before tasting it.

Descubra nuestras colmenas, nuestra forma de trabajar y conozca todas las etapas de la elaboración de nuestra miel antes de degustarla.

Entdecken Sie unsere Bienenstöcke, unsere Arbeitsweise und erfahren Sie alles über die Entstehung unseres Honigs, bevor Sie ihn probieren.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT de l’Entre-deux-Mers