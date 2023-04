Apprentis’Sages en Plantes Sauvages 1 Marcha, 7 juillet 2023, Saint-Sève.

Stage weekend pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages locales, découvrir leurs secrets et bienfaits, et apprendre à les conserver et les utiliser pour le quotidien de la famille : séchage, poudres, infusions, baumes, macérâts (huile, vinaigre, alcool), vin infusé. Les journées sont rythmées entre balades, cueillettes, transformations et expériences sensorielles de reliance à la nature. Repas du midi inclus..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 18:00:00. EUR.

1 Marcha Ô Jardin des Kamis

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Weekend workshop to learn how to recognize local wild plants, discover their secrets and benefits, and learn how to preserve and use them for the family’s daily life: drying, powders, infusions, balms, macerates (oil, vinegar, alcohol), infused wine. The days are punctuated by walks, pickings, transformations and sensory experiences of connection to nature. Lunch included.

Un curso de fin de semana para aprender a reconocer las plantas silvestres locales, descubrir sus secretos y beneficios, y aprender a conservarlas y utilizarlas para la vida cotidiana de la familia: secado, polvos, infusiones, bálsamos, macerados (aceite, vinagre, alcohol), vino infusionado. Las jornadas se salpican de paseos, recolecciones, transformaciones y experiencias sensoriales de conexión con la naturaleza. Almuerzo incluido.

Wochenendkurs, in dem Sie lernen, einheimische Wildpflanzen zu erkennen, ihre Geheimnisse und Vorteile zu entdecken und zu lernen, sie aufzubewahren und für den Familienalltag zu verwenden: Trocknen, Pulver, Aufgüsse, Balsame, Mazerate (Öl, Essig, Alkohol), gebrauter Wein. Die Tage sind geprägt von Spaziergängen, Sammeln, Verarbeiten und sinnlichen Erfahrungen, um sich mit der Natur zu verbinden. Mittagessen inbegriffen.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT de l’Entre-deux-Mers