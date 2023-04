Vide-grenier et Marché, 18 mai 2023, Saint-Sève.

Marché traditionnel et vide grenier sur le place du village toute la journée, organisé par l’amicale de Saint-Sève. Cette journée sera animé par les Sous fifres de Saint-Pierre, restauration et buvette sur place..

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 18:00:00. EUR.

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Traditional market and garage sale on the village square all day, organized by the Saint-Sève association. This day will be animated by the Sous fifres of Saint-Pierre, food and drink on the spot.

Mercado tradicional y venta de garaje en la plaza del pueblo durante todo el día, organizado por la asociación Saint-Sève. Este día estará animado por los Sous fifres de Saint-Pierre, comida y bebida in situ.

Traditioneller Markt und Flohmarkt auf dem Dorfplatz den ganzen Tag über, organisiert von der Amicale de Saint-Sève. Dieser Tag wird von den Sous fifres de Saint-Pierre musikalisch umrahmt. Essen und Trinken gibt es vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT de l’Entre-deux-Mers