Saint-Sève en fête, 5 mai 2023, Saint-Sève.

Venez tous à notre fête du village.

Des jeux, des concours, un loto, repas, musique et feu d’artifice durant le week-end du 05 au 08 mai..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 23:00:00. EUR.

Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come all to our village festival.

Games, contests, a lottery, meals, music and fireworks during the weekend of May 05 to 08.

Asista a la fiesta de nuestro pueblo.

Juegos, concursos, bingo, comida, música y fuegos artificiales durante el fin de semana del 05-08 de mayo.

Kommen Sie alle zu unserem Dorffest.

Spiele, Wettbewerbe, Lotto, Essen, Musik und Feuerwerk am Wochenende vom 05. bis 08. Mai.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT de l’Entre-deux-Mers