Octobre Rose à St-Seurin-de-Cadourne Saint-Seurin-de-Cadourne, 21 octobre 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Saint-Seurin-de-Cadourne,Gironde

De nombreuses animations vous attendent à St-Seurin-de-Cadourne pour cette journée dans le cadre du mois « Octobre Rose », organisé par l’association LISA (L’Institut du Sein d’Aquitaine).

Au programme :

9h00 : vente de t-shirts

10h00 : marche rose animée sur les chemins de la commune (sur réservation au foyer socio-culturel le vendredi 13 de 14h à 17h et le samedi 14 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h) et stands divers

11h30 : animation musicale par la Banda Pays Médoc « Lous Vinhourous » et buvette

12h30 : restauration (prévoir assiettes, verres et couverts)

14h00 : ateliers de dentelle et de maquillage pour enfants, vente de roses et promenades en âne

17h30 : lâcher de ballons

18h00 : pesée du jambon

19h30 : vin d’honneur offert par la municipalité, suivi d’une soirée jambon braisé organisée par le Comité des fêtes, avec animation musicale (sur réservation auprès de la Maison du Vin)..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A host of events await you in St-Seurin-de-Cadourne as part of « Octobre Rose » (Pink October), organized by LISA (L’Institut du Sein d’Aquitaine).

Program:

9:00 am: t-shirt sales

10:00 a.m.: animated pink walk along the town’s paths (booking required at the foyer socio-culturel on Friday 13 from 2 to 5 p.m. and on Saturday 14 from 9.30 a.m. to 12 p.m. and 2 to 5 p.m.) and various stalls

11:30 am: musical entertainment by the Banda Pays Médoc « Lous Vinhourous » and refreshment bar

12:30 pm: catering (plates, glasses and cutlery required)

2:00 pm: lace and make-up workshops for children, rose sales and donkey rides

5:30pm: balloon release

6:00 pm: ham weighing

7:30pm: vin d’honneur offered by the municipality, followed by an evening of braised ham organized by the Comité des fêtes, with musical entertainment (reservations required at the Maison du Vin).

St-Seurin-de-Cadourne acogerá numerosos actos con motivo del mes de « Octubre Rosa », organizado por la asociación LISA (Institut du Sein d’Aquitaine).

Programa

9.00 h: venta de camisetas

10.00 h: paseo rosa por los senderos de la localidad (previa reserva en el vestíbulo sociocultural el viernes 13 de 14.00 h a 17.00 h y el sábado 14 de 9.30 h a 12.00 h y de 14.00 h a 17.00 h) y puestos diversos

11.30 h: amenización musical a cargo de la banda de música del Pays Médoc « Lous Vinhourous » y puestos de refrescos

12.30 h: catering (traer platos, vasos y cubiertos)

14.00 h: talleres de encaje y maquillaje para niños, venta de rosas y paseo en burro

17.30 h: suelta de globos

18.00 h: pesaje de jamones

19.30 h: Recepción de vinos ofrecida por el ayuntamiento, seguida de una velada de jamón estofado organizada por el Comité de fiestas, con música en directo (reserva previa en la Maison du Vin).

In St-Seurin-de-Cadourne erwarten Sie an diesem Tag zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen des Monats « Rosa Oktober », der von der Vereinigung LISA (L’Institut du Brust d’Aquitaine) organisiert wird.

Auf dem Programm stehen:

9.00 Uhr: Verkauf von T-Shirts

10:00 Uhr: animierte Rosenwanderung auf den Wegen der Gemeinde (mit Reservierung im soziokulturellen Heim am Freitag, den 13. von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, den 14. von 9:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr) und verschiedene Stände

11.30 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Banda Pays Médoc « Lous Vinhourous » und Getränkestand

12.30 Uhr: Essen und Trinken (Teller, Gläser und Besteck mitbringen)

14.00 Uhr: Klöppel- und Schminkworkshops für Kinder, Rosenverkauf und Eselreiten

17.30 Uhr: Luftballons steigen lassen

18.00 Uhr: Wiegen des Schinkens

19:30 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Ehrenwein, gefolgt von einem vom Festkomitee organisierten Schmorschinkenabend mit musikalischer Unterhaltung (Reservierung im Maison du Vin erforderlich).

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Médoc-Vignoble