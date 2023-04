Soirée couscous Foyer socio-culturel, 10 juin 2023, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Le Comité des Fêtes organise une soirée couscous au foyer culturel.

Au menu :

– Punch et ses mises en bouche

– Couscous

– Fromage

– Glace

– Café

Vin rouge et rosé (il est permis d’amener ses vins)

Animation sono et soirée dansante.

Sur réservation auprès de la Maison du tourisme et du vin de Saint-Seurin-de-Cadourne..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Foyer socio-culturel

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes is organizing a couscous evening at the cultural center.

On the menu:

– Punch and its appetizers

– Couscous

– Cheese

– Ice cream

– Coffee

Red and rosé wine (it is allowed to bring your own wine)

Sound system and dancing.

On reservation at the House of Tourism and Wine of Saint-Seurin-de-Cadourne.

El Comité de Fiestas organiza una velada de cuscús en el vestíbulo cultural.

En el menú:

– Ponche y aperitivos

– Cuscús

– Queso

– Helado

– Café

Vino tinto y rosado (puede traer su propio vino)

Música en directo y baile.

Con reserva previa en la Maison du tourisme et du vin de Saint-Seurin-de-Cadourne.

Das Festkomitee organisiert einen Couscous-Abend im Kulturheim.

Auf dem Menü stehen:

– Punsch und seine Appetithäppchen

– Couscous

– Käse

– Eis

– Kaffee

Rot- und Roséwein (es ist erlaubt, eigene Weine mitzubringen)

Sonoanimation und Tanzabend.

Auf Reservierung bei der Maison du tourisme et du vin de Saint-Seurin-de-Cadourne.

