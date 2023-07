Les peintres dans la rue Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Sernin-sur-Rance Les peintres dans la rue Saint-Sernin-sur-Rance Saint-Sernin-sur-Rance, 17 septembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance. Les peintres dans la rue Dimanche 17 septembre, 10h00 Saint-Sernin-sur-Rance Gratuit. Entrée libre. Venez à la rencontre de peintres amateurs installés dans la rue du Fort pour créer des aquarelles, des peintures et des dessins. Saint-Sernin-sur-Rance Rue du Fort Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

