Marché de Noël à Saint-Sernin Saint-Sernin-sur-Rance, 17 décembre 2023, Saint-Sernin-sur-Rance.

Saint-Sernin-sur-Rance,Aveyron

Marché de Noël à la salle des fêtes de St Sernin avec de nombreux exposants : produits du terroir, artisanat, bijoux, idées cadeaux…Repas soupe au fromage le midi. Venue du Père Noël en début d’après-midi..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie



Christmas market in the village hall of St Sernin with many exhibitors: local products, handicrafts, jewelry, gift ideas… Cheese soup lunch. Santa Claus will come at the beginning of the afternoon.

Mercado de Navidad en el ayuntamiento de St Sernin con numerosos expositores: productos locales, artesanía, joyería, ideas para regalos… Almuerzo a base de sopa de queso. Papá Noel vendrá por la tarde.

Weihnachtsmarkt in der Festhalle von St Sernin mit zahlreichen Ausstellern: regionale Produkte, Kunsthandwerk, Schmuck, Geschenkideen… Essen mit Käsesuppe am Mittag. Am frühen Nachmittag kommt der Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud