Vide greniers Bourg Saint-Sernin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sernin

Vide greniers Bourg, 3 septembre 2023, Saint-Sernin. Vide greniers et restauration sur place : grillades/frites..

2023-09-03 à ; fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Bourg

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Flea market and catering on the spot: grills/fries. Mercadillo y catering in situ: parrillas/patatas fritas. Flohmarkt und Verpflegung vor Ort: Grillen/Pommes frites. Mise à jour le 2023-02-28 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Sernin Autres Lieu Bourg Adresse Bourg Ville Saint-Sernin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Bourg Saint-Sernin

Bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sernin/

Vide greniers Bourg 2023-09-03 was last modified: by Vide greniers Bourg Bourg 3 septembre 2023 Bourg Saint-Sernin

Saint-Sernin Lot-et-Garonne