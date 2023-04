Marché nocturne à Saint Sernin de Duras bourg Saint-Sernin Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Sernin

Marché nocturne à Saint Sernin de Duras bourg, 12 août 2023, Saint-Sernin. Marché nocturne dans le village, restauration sur place. Animation musicale..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

bourg

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Night market in the village, catering on site. Musical entertainment. Mercado nocturno en el pueblo, restauración in situ. Animación musical. Nachtmarkt im Dorf, Verpflegung vor Ort. Musikalische Unterhaltung. Mise à jour le 2023-02-27 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Sernin Autres Lieu bourg Adresse bourg Ville Saint-Sernin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville bourg Saint-Sernin

bourg Saint-Sernin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sernin/

Marché nocturne à Saint Sernin de Duras bourg 2023-08-12 was last modified: by Marché nocturne à Saint Sernin de Duras bourg bourg 12 août 2023 Bourg Saint-Sernin

Saint-Sernin Lot-et-Garonne