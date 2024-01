Soirée découverte au Domaine Amblard Saint-Sernin, mercredi 3 juillet 2024.

Soirée découverte au Domaine Amblard Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03 17:00:00

fin : 2024-08-28 20:00:00

Visite des chais et dégustation des vins. Visite de la propriété et des chais de 17h à 18h30 suivi d’une présentation de nos vins et dégustation de 18h30 à 20h.

142 Impasse Chez Amblard

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine domaine.amblard@wanadoo.fr



L’événement Soirée découverte au Domaine Amblard Saint-Sernin a été mis à jour le 2024-01-22 par OT du Pays de Duras CDT47