Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 20:00:00 Conférence à la Volta -« Le jeu dans l’Antiquité » – Samedi 16/12 – 18h Place de la Mairie à Saint Sériès.

Conférence diaporama par Mireille Sanchez -5€- Infos : 04 67 86 09 00 – www.arts-cultures.com EUR. Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie

