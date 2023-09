FESTIVAL L’UNE,ELLES – CIRQUE/MUSIQUE – COMME TOI TU ME VOIX – SAINT-SERIES – 16H30 Saint-Sériès, 14 octobre 2023, Saint-Sériès.

Saint-Sériès,Hérault

Venez découvrir ce spectacle de cirque et musique le samedi 14 octobre à 16h30 au parc municipal de Saint-Sériès.

Gratuit- Tout public.

2023-10-14 16:30:00 fin : 2023-10-14 16:30:00. .

Saint-Sériès 34400 Hérault Occitanie



Come and discover this circus and music show on Saturday October 14th at 4.30pm in the Saint-Sériès municipal park.

Free for all

Venga a ver este espectáculo de circo y música el sábado 14 de octubre a las 16.30 h en el parque municipal de Saint-Sériès.

Gratis para todos

Erleben Sie dieses Zirkus- und Musikspektakel am Samstag, den 14. Oktober um 16:30 Uhr im Stadtpark von Saint-Sériès.

Kostenlos- Für jedes Publikum

Mise à jour le 2023-09-27 par OT PAYS DE LUNEL